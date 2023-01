La pareja se había mudado al mismo lugar recientemente. | Fuente: Facebook

Este domingo por la madrugada, Melanie Nicole Donayre Huayhua, de 18 años de edad, fue hallada muerta con el rostro y cuerpo golpeados. El responsable de su muerte sería su pareja, Kevin Crespo Castro, con quien se había mudado a Cieneguilla.

En declaraciones a RPP Noticias, el abuelo de la víctima, Manuel Donayre, reveló que su nieta era constantemente golpeada por Crespo Castro.

“Mi nieta ha muerto por golpe, a golpes la han matado. Poquísimo tiempo de relación, habrá tenido un mes, mes y medio. Se han conocido por Facebook, porque el muchacho la ha captado en Facebook. Le pegaba, le moreteaba todo el cuerpo”, aseguró.

Hasta el momento dos hombres están detenidos en la Comisaría de Manchay: Kevin Crespo Castro, el presunto feminicida, y su hermano, César Crespo. El caso será derivado a la Depincri de Cieneguilla y el fiscal a cargo ya realizó la interrogación de ambos.

Los vecinos de la zona revelaron a la prensa que Melanie sufría constantes maltratos por parte de su pareja, que fueron confirmados por sus familiares.

