La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó este martes a un ciudadano venezolano que se dedica al robo a mano armada a transeúntes de la avenida Los Eucaliptos, a la altura del cementerio Santa Rosa de Chorrillos.

El delincuente fue identificado como Luis Isidro Henrich de 28 años y según los vecinos de la zona el sujeto asaltaba en el lugar todos los días.

Alejandra Castillo, una de las víctimas del ciudadano extranjero, compartió su testimonio a RPP Noticias.

"Justo iba caminando y había una persona delante de mí. No me percaté nunca de las intenciones del joven, pero de un momento a otro volteó y sacó un arma y me apuntó directamente. Me amenazó, era venezolano, me quitó todas mis pertenencias, celular, billetera y documentos", afirmó.

La joven pidió a las autoridades que no liberen al delincuente extranjero, ya que como vecina de la zona tiene miedo a sufrir represalias.

"Por favor quisiera que las autoridades hagan algo al respecto y no quede impune esto. No se puede permitir que lo suelten, no debe ser así, no debe quedar impune", manifestó.

Luis Isidro Henrich fue intervenido con el arma de fuego y la PNP lo trasladó a la Depincri del distrito de San Juan de Miraflores.

