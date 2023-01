La camioneta fue robada en el cruce de la avenida Guardia Peruana con la calle Ontario. | Fuente: RPP / Joanna Castro

Delincuentes robaron la camioneta a una mujer cuando iba a comprar su pavo de Navidad. El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en el cruce de la avenida Guardia Peruana con la calle Ontario, en Chorrillos.

A través del Rotafono, Sara Núñez Zavala contó que el martes llegó a un mercado para comprar el tradicional platillo navideño, pero como no había espacio para estacionar, aparcó su vehículo a media cuadra del centro de abastos.

No se demoró ni 15 minutos en hacer la compra, pero cuando regresó su vehículo ya no estaba.

Núñez Zavala aseguró que ha recibido constantes llamadas de los delincuentes exigiéndole el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de recuperar su camioneta.

“Me están llamando, me dicen que tienen el carro, que quieren que les dé dinero. La Policía me ha recomendado que no escuche, que no responda, pero me están llamando a cada rato”, comentó.

La mujer ya hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades, pero la situación le genera preocupación y temor. Ella no quiso aparecer ante cámaras por temor a represalias de los delincuentes.

