Segundo Apaza Polloqueri fue detenido en Bolivia, tras un trabajo coordinado entre las Policías peruana y boliviana. | Fuente: Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal de inteligencia de la Policía de Bolivia, capturaron a Segundo Apaza Polloqueri, sospechoso de haber asesinado a su expareja Marleny Estrada y enterrar el cuerpo en su propia casa, en San Juan de Lurigancho (SJL).

El hombre, que estaba incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, fue intervenido al sur de La Paz. El sujeto estaba junto con sus dos menores hijos, de 3 y 8 años, según confirmó la Policía.

En diálogo con RPP Noticias, Jimena García Campos, abogada de la familia de la víctima, señaló que Apaza Polloqueri es natural de Puno y tiene un hermano viviendo en Bolivia, por lo que se sospechaba que había cruzado la frontera.

“Ha sido detenido en Bolivia. Ha venido haciéndose un trabajo de inteligencia. La semana pasada fue un equipo de la División de Homicidios (a Bolivia)”, comentó.

Al cierre de esta nota, los padres de Marleny Estrada se aprestaban para viajar a la zona fronteriza, en Puno, para reencontrarse con sus nietos, a quienes no ven desde hace más de dos meses.

Segundo Apaza es el principal sospechoso del asesinado de Marleny Estrada, su expareja, cuyo cadáver fue encontrado enterrado dentro de su propia casa a inicios de septiembre, en SJL. Antes de que la Policía encontrara el cuerpo, el hombre había fugado junto con sus dos hijos y su paradero era desconocido.

Hace una semana, la familia de la víctima hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono, porque consideraba que el proceso no avanzaba. “Seguimos con esa incertidumbre de no saber nada, porque (los niños) no están en buenas manos”, comentó Cinthya Estrada, hermana de Marleny.

