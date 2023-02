Robo a farmacia en Carmen de la Legua | Fuente: RPP

Un sujeto ingresó este domingo en una farmacia ubicada en el distrito de Carmen de la Legua y robó aproximadamente S/ 4,000. Este monto producto de las ganancias del día y de un agente bancario en su interior.

El hecho ocurrió a las 10:00 a.m. cuando el delincuente irrumpió en el local comercial y apuntó con un arma de fuego a la empleada del negocio.

El dueño de la farmacia, José Luis Romero, indicó a RPP Noticias que al parecer el ladrón y un cómplice lo estuvieron siguiendo y esperaron a que se retirara del local para poder asaltar.

"Luego de quince minutos me llama la técnica y me dice 'doctor me han asaltado'", precisó.

Las cámaras de seguridad registraron al delincuente y a su cómplice que lo espera en una esquina próxima a la farmacia. El hecho fue notificado a la Policía Nacional del Perú para las investigaciones del caso.

