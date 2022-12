Carlos Basombrío: 'La responsabilidad política siempre es del ministro y la asumo plenamente'. | Fuente: RPP Noticias - Andina

En comunicación con el programa "Encendidos", de RPP Noticias, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que no debió creer en el informe elaborado por la Dirincri de la Policía Nacional sobre la desaparición de Solsiret Rodríguez Aybar, ya que este indicaba que la joven se encontraba en el norte del país con una amiga, basándose en fotografías antiguas recopiladas de sus redes sociales.

Al respecto, el exministro aseguró que se encuentra conmovido por el caso y que asume toda la responsabilidad política de haber creído en un informe que no fue serio.

"Era un informe pésimo y no me di cuenta, asumo toda la responsabilidad política, el dolor de los padres es para mí lo más importante. (...) Yo estoy conmovido con esto. Soy padre, soy abuelo, sentir que esa familia sienta que se han burlado de ellos. Me duele muchísimo, no me pidan hacer en este momento hacer una reflexión de que otros tenían que ver... No quiero que parezca que intento desligarme de esto. Entiendo que estén tan dolidos y tan molestos, yo también lo estoy. No debí creer en ese informe de la unidad especializada de la Policía", señaló.

Por otro lado, el extitular de la cartera del Interior aseguró que se trata de una tragedia, y que informes como el mencionado demuestran que la Policía Nacional reproduce la cultura machista en su tratamiento en casos de los casos de violencia.

"Si hubiera estado en el Ministerio, renunciaba hoy al Ministerio. (...) Creo que hay un esfuerzo por cambiar eso, pero que todavía evidentemente no es suficiente. Falta muchísimo por hacer. Cuando estaba en el Ministerio, quise tener una atención muy especial a los casos de las mujeres maltratadas. Le pedí a Rosario Sasieta que trabajara conmigo exclusivamente dedicada al tema de cómo proteger y cómo hacer que la Policía se involucre más en la protección de los derechos de las mujeres", indicó.

Informe Policial del caso de Solsiret Rodríguez | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, utilizó su cuenta Twitter para pronunciarse sobre el caso. En un primer tuit, refirió que no conoció “más del tema”, luego de enviar el informe elaborado por la Dirincri de la PNP a la entonces congresista Indira Huilca. “Terrible frustración no haber sido útil”, escribió.

Minutos después, sin embargo, publicó una suerte de comunicado en el que señala que el informe en cuestión estaba “totalmente desencaminado”, pues Solsiret había sido “cruelmente asesinada hace meses”. Esto en relación a la información recopilada, que aseguraba que la fallecida se encontraba en el norte del país junto a una amiga, en base a fotografías de sus redes sociales que databan del 2015.

“La responsabilidad política siempre es del ministro y la asumo plenamente. Si pudiera renunciar de nuevo lo haría”, comentó.

“ADEMÁS DE INCAPAZ, INDOLENTE"

La excongresista Indira Huilca, quien en su momento se encargó de revisar el caso de la activista feminista, también utilizó su cuenta de Twitter para criticar el accionar del entonces ministro del Interior.

“¿Qué hace un Ministro del Interior ante un trabajo policial "pésimo y frívolo"? ¿Investiga? ¿Sanciona? ¿Se involucra para resolverlo? No. Se lamenta tres años después y por twitter. Además de incapaz, indolente. Mejor haga como hizo entonces, guarde silencio”, escribió.

Documento enviado a la congresista Indira Huilca firmado por Carlos Basombrío. | Fuente: RPP Noticias

Your browser doesn’t support HTML5 audio Carlos Basombrío asegura que no debió creer en el informe de la Policía sobre el caso Solsiret. | Fuente: RPP Noticias - Andina

Te sugerimos leer