Juan Benito Trujillo, de 11 años, fue visto por última vez en la zona de Santa Clara. | Fuente: Rotafono

La señora Mariluz Trujillo Peña hizo un pedido de ayuda para encontrar a su hijo, Juan Benito Trujillo, de 11 años, quien desapareció hace una semana en la zona de Santa Clara, en Ate.

A través del Rotafono, la mujer contó que, el día de la desaparición, ella acudió a un templo cristiano junto con su hijo, pero este no quiso ingresar al recinto.

Debido a esto, la señora ingresó sola al templo, dejando al menor afuera. Mariluz Trujillo aseguró que estuvo en el lugar por espacio de media hora, tras lo cual salió; pero su hijo no estaba.

“Salí a buscarlo, pero no estaba. Tal vez se ha ido por otro camino. Son varios días que no aparece. Pido a las autoridades que me ayuden a encontrar a mi hijo”, manifestó la madre.

La familia ya ha interpuesto la denuncia respectiva por desaparición ante la comisaría del sector, pero los días pasan y hasta ahora no tienen noticias sobre el paradero de Juan.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar al niño, pueden comunicarse con la familia, al teléfono 974995569.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Ate: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace una semana

Te sugerimos leer