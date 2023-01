Las cámaras de seguridad captaron el robo en la agencia de empleos de Ate | Fuente: RPP

Un hombre que robó cinco mil soles y una laptop del local de una agencia de empleos de San Juan de Lurigancho, logró ser capturado por los trabajadores cuando acudió días después al mismo lugar a solicitar trabajo. Sin embargo, denuncian que un fiscal ordenó la liberación del delincuente.

El hecho ocurrió en una empresa ubicada en la cuadra 56 de la avenida Nicolás Ayllón, donde las cámaras de seguridad registraron cómo Gianmarco Luquillas Ramirez (24) escondía una laptop en el interior de sus prendas y huía del inmueble.

Por esta razón los trabajadores reconocieron el rostro del delincuente cuando acudió el jueves a buscar trabajo y procedieron a capturarlo. En la comisaría de Ate Vitarte, el hombre se reconoció en los videos, pero el fiscal de turno decidió que sea liberado.

La encargada de la agencia de empleos, Ruth Salazar, indicó a RPP Noticias que el fiscal le explicó que Gianmarco Luquillas Ramirez solo podía estar detenido cuatro horas y le pidió que ella debía acudir con su abogado para esclarecer los hechos.

"El delincuente escucha que va estar solo cuatro horas y se hace el vivo y dice que 'ya lo vendí en Paruro' y le suplicó al fiscal que por favor que si él está aceptando por lo menos deberíamos ir a su casa para reconocer su dirección, me dicen que no, 'que hay muchas denuncias' y no lo hicieron", relató.

