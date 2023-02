Santa Clara | Fuente: RPP

Dos desconocidos asesinaron a balazos, durante la madrugada de este domingo, a un taxista en la avenida Acapulco, en la asociación de vivienda 6 de Diciembre, distrito de Ate Vitarte.

El taxista, identificado como Zocimo Huancahuari Carrión (37) habría fallecido al menos por seis disparos dentro del vehículo de placa A6A-105 que utilizaba para trabajar.

Testigos del hecho señalaron a RPP Noticias que el conductor del taxi esperaba a un cliente en los exteriores de un hotel, donde se realizaba una fiesta en la cochera. Sin embargo, dos sujetos llegaron a bordo de una moto lineal, se aproximaron al conductor por la parte de atrás y terminaron disparándole por su lado izquierdo.

Hasta la zona del asesinato llegaron peritos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú para esclarecer el hecho.

La esposa del taxista, Martha Collahuacho, indicó que Huancahuari Carrión salió a las 11 de la noche del sábado de su vivienda tras festejar el cumpleaños de uno de sus tres hijos.

"Me dijo que iba a ir a hacer esa seguridad (...) voy a ir un ratito allá a hacer algo, me pagarán pues (...) él era tranquilo, no ha hecho nada malo para que tenga esa muerte tan fea", lamentó la mujer.

