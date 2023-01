AUDIO 16 DE ABRIL DE 2018

Walter Ríos (WR): Hola Aldo, ¿cómo estás?Aldo Figueroa (AF): Hola Hermano, ¿qué tal?(…)WR: Quería coordinar contigo. ¿Cuándo te puedo visitar? Para… ¿A qué hora es oportuno?AF: Mañana puede ser 10:30 u 11WR: 11 de la mañana. Ya, hermano.AF: Ya hermano, quería conversar unos temitas complicados contigo hermano. WR: ¿Sí, ahí complicado? ¿De qué? ¿O más o menos de qué? Ya me preocupaste. AF: No. ¿Te acuerdas de mi recomendada?WR: Ya, ¿qué pasó?AF: No pucha, me ha traído problemas con mi señora. Tú sabes cómo trascienden las cosas.WR: ¡No te creo!AF: Sí hermano… un poco me ha puesto contra la pared y yo como te digo, yo lo hago con la mayor voluntad. Tengo una señora, una profesional, que está, pues tú sabes. WR: Lógico. AF: Sin trabajo y todo eso. Sí, pucha, por ahí ha trascendido…WR: Asu mare…AF: Así que bueno, quería conversar contigo para ver si… WR: Mañana pues hermano, entre 10:30 u 11:00 estoy por ahí. Mañana entonces, hermano, a tus órdenes. Un abrazo.