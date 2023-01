Personal de la Defensa Pública de Ventanilla llegó a la dependencia policial donde permanece detenido el sospechoso de violación. | Fuente: Ministerio de Justicia

La Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este sábado que su personal de Ventanilla se acercó hasta la Depincri de ese distrito, hasta donde fue trasladado Marco Antonio Castillo, sospechoso de la presunta violación de una joven de 19 años fan de la agrupación coreana BTS, en el centro comercial Plaza Norte.

Según precisaron a través de la cuenta de Twitter del ministerio, el personal de Ventanilla llegó a la dependencia policial para brindar la asesoría legal necesaria en beneficio de la joven para quien dispusieron un abogado especializado en defensa de víctimas el pasado 12 de diciembre.

Fiscal denuncia falta de apoyo

Previamente, el fiscal Luis Manuel Francisco Rebaza Flores señaló que no habían recibido la colaboración en el caso por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según explicó, el coordinador de la Defensa Pública les dijo que no se trataba de un caso emblemático para ellos.

“El coordinador de la Defensa Pública nos ha señalado que para ellos no es un caso emblemático no es un caso importante, por lo que ellos no iban a acudir porque no era una persona para que ellos defiendan”, sostuvo.

Captura

Marco Antonio Castillo Hurtado fue capturado la noche del viernes por personal de la Policía Nacional, luego de que intentara comunicarse con la presunta víctima a través de redes sociales, según comentó el hermano de la joven.

“Mi hermana lo ha identificado plenamente. El tipo trató de comunicarse con mi hermana nuevamente, a través de las redes sociales, entonces yo me hago pasar por mi hermana y lo cito, pero esta vez lo cité por donde vivimos. Yo avisé a la policía y a las 10:00 p.m. es detenido”, indicó a América Noticias.

Según el hermano, el sospechoso fue identificado por la víctima y actualmente se encuentra detenido en la sede de la Depincri de Ventanilla, donde se realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los demás involucrados.

