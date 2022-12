Pedro Chávarry | Fuente: Congreso de la República

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo este viernes que aplaude la decisión de la justicia española de extraditar a César Hinostroza y que no tiene “absolutamente nada” que lo puede involucrar con alguna organización criminal por la cual se le investiga al magistrado.

“Yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Academia de la Magistratura y César Hinostroza el vicepresidente, había una comunicación, pero en esas comunicaciones no hay nada ilegal, algo irregular que me pueda involucrar en alguna organización criminal”, aseguró en entrevista con RPP.

El pasado trece de mayo, la Justicia de España accedió al pedido de Perú de extraditar al exjuez supremo César Hinostroza, implicado en el caso de ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Según un documento al que tuvo acceso RPP, las autoridades españolas aceptaron la solicitud por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero rechazaron hacerlo por organización criminal, con lo que no podrá ser enjuiciado por este presunto delito en el Perú.

Denuncia constitucional

Con respecto a la denuncia constitucional que presentó Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, ante el Congreso de la República para que su antecesor sea investigado por el deslacrado de su oficina, Chávarry dijo que será criterio del Parlamento aprobar o no la medida e insistió en su inocencia.

“Es el criterio del Congreso de la República, yo no he participado en ningún acto ilícito, no he intervenido en ese deslacrado. Ha sido la participación de una persona que indebidamente ha ingresado a esa oficina, ya está identificada; el problema es que ha variado su versión con el trascurrir de la investigación”, comentó.

