Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la constructora brasileña Odebrecht la entrega de información sobre el contenido de la demanda arbitral, presentada contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Esta demanda fue interpuesta por el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de más de 7,000 millones de dólares que se encuentra paralizado hace aproximadamente cuatro años. Al respecto, el fiscal Vela aseguró que, contar con dichos documentos permitirá evaluar la compatibilidad de la demanda presentada.

“Necesitamos saber cuál es el contenido de la demanda ante el CIADI y si es compatible con la declaratoria de culpabilidad no para la revocación del acuerdo [de colaboración eficaz], sino para la inclusión o no de Odebrecht y sus ex ejecutivos en el Caso Gasoducto del Sur”, explicó en declaraciones al diario El Comercio y agregó que el Ministerio Público tiene la obligación de incorporar como investigados a la empresa y a las personas involucradas.

¿AFECTARÁ LAS INVESTIGACIONES?

Por otro lado, Rafael Vela descartó que, de determinarse la incompatibilidad de la demanda, se compliquen las investigaciones a las que se encuentra sometida la empresa brasileña. Asimismo, el fiscal aseguró que la información deberá ser remitida en el transcurso de la siguiente semana, para ser enviada posteriormente al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Estas son circunstancias propias de un acuerdo de colaboración eficaz que no es una relación de confianza ni de carácter matrimonial ni de ningún tipo de esa naturaleza. Acá estamos en una relación jurídica procesal, hay que ir contraponiendo intereses y como cualquier negociación contractual se pueden dar este tipo de circunstancias”, explicó.

Cabe mencionar que la decisión de la empresa de recurrir ante este tribunal fue comunicada al equipo especial Lava Jato el pasado 22 de enero. Odebrecht insistió en la importancia de recuperar la inversión realizada en el consorcio Gasoducto Sur Peruano con el fin de remunerar el dinero que se debe a los acreedores.

