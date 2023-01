Caso Odebrecht: Poder judicial confirma fallo que rechaza cese de prisión preventiva de Gonzalo Monteverde

Poder Judicial rechaza ,en segunda instancia, cese de prisión preventiva de Gonzalo Monteverde | Fuente: Andina

El Poder Judicial confirmó el fallo que declaró infundado el cese del mandato de prisión preventiva de 36 meses que pesa sobre el empresario Gonzalo Monteverde como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción ratificó la decisión que adoptó el juez Jorge Chávez Tamariz respecto al pedido presentado por la defensa legal de dicho empresario, quien en la actualidad se encuentra en calidad de “no habido por la justicia”.

La defensa legal de Gonzalo Monteverde apeló ante la sala superior la decisión del juez Chávez Tamariz al considerar que dicho magistrado no tomó en cuenta los nuevos elementos de convicción que presentaron ni tampoco que dicho empresario tiene 65 años y sufre de diabetes por lo que debería afrontar esta investigación bajo comparecencia con restricciones.

No obstante, el tribunal superior determinó que dicho empresario esta como no habido desde que se dictó una orden de detención preliminar en su contra el 22 de febrero del 2019 lo que demuestra su ánimo de no someterse a la acción de la justicia y, además, resalta que su actual situación no permite realizar una valoración real y objetiva sobre su estado de salud.

El Equipo Especial de la Fiscalia del caso Lava Jato investiga a dicho empresario por presuntamente ser el nexo entre la empresa brasileña Odebrecht y el pago de sobornos a diversos políticos y funcionarios públicos en la adjudicación de obras en nuestro país.

