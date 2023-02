Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima. | Fuente: RPP

Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, rechazó categóricamente haber sido la intermediaria entre el exalcalde Luis Castañeda y la constructora OAS.

"No he sido el brazo operador de Castañeda ni de nadie. Conmigo se está cometiendo una arbitrariedad, una injusticia, que podría terminar siendo irremediable. Yo estoy sujeta a las investigaciones desde hace 38 meses", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

Giselle Zegarra es investigada por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir en el caso OAS. Según el Ministerio Público, la constructora brasileña aportó US$ 480,000 para la campaña de Solidaridad Nacional a la Alcaldía en 2014. A raíz de esta pesquisa fiscal, la exfuncionaria, Luis Castañeda y el excongresista José Luna Gálvez tienen actualmente impedimento de salida del país y afrontan un pedido de 36 meses de prisión preventiva.

La exgerente cuestionó al exregidor Martín Bustamante por involucrarla en este supuesto pago de sobornos por parte de la empresa brasileña OAS.

"Este señor se permite armar su tinglado, su coartada, diciendo que 'yo he estado metida', cuando eso es falso. Acá hay algo raro, pareciera que están construyendo una declaración con el colaborador; es bien delicado lo que está pasando", manifestó Giselle Zegarra.

De igual forma, criticó los argumentos del Ministerio Público según los cuales no tendría arraigo domiciliario ni laboral. "Estoy a disposición todo el tiempo, no he viajado, tengo arraigo, miente la Fiscalía cuando hace su pedido al juez", agregó.

