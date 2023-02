Carlos Wiesse denuncia “ataques de odio” en las redes sociales contra él y su familia

Carlos Wiesse aseguró que aún no tiene un proceso abierto por lo cometido. | Fuente: RPP

El abogado Carlos Wiesse, quien profirió insultos racistas a policías que resguardaban el toque de queda en San Isidro, volvió a pedir disculpas por lo ocurrido y aseguró que asumirá la condena que le dé la justicia.

“Ese acto no es justificable con nada, y me siento muy arrepentido por lo que pasó. (...) Queda como lección para mí personalmente y para todas las personas, que siempre hay que tener un equilibrio emocional”, dijo a RPP Noticias.

“La gente que me conoce, que trabaja conmigo, sabe que yo estoy haciendo cumplir la ley. Y si hay un tema de consecuencias, yo lo voy a aceptar, claro que sí. Todos los actos tienen consecuencias y hay que asumirlas”, sostuvo.

Wiesse aseguró que aún no tiene un proceso abierto en su contra, pese a que el Ministerio del Interior (Mininter) informó hace más de dos semanas que iniciaría acciones legales contra el abogado.

“Ataques de odio”

En otro momento, Carlos Wiesse denunció que ha recibido “ataques de odio” tanto contra él como contra su familia a través de las redes sociales desde que se hizo público su caso.

“Es increíble los ataques de odio, sobre todo a mi familia, que no tiene nada que ver. A mí que me ataquen, que me abran los procesos penales, pero hemos visto mucho odio en las redes sociales”, señaló.

