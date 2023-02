Ricardo Burga-Carlos Ezeta | Fuente: EFE - Instagram

Carlos Ezeta, el joven que agredió al parlamentario Ricardo Burga, pidió un nuevo peritaje a las radiografías del congresista de Acción Popular, pues consideró que el golpe que le propinó en noviembre de 2020 -tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la designación de Manuel Merino como jefe de Estado- no equivale a lesiones graves.

“El problema aquí es la desproporcionalidad del perito. Dice 25 días de descanso médico y (Ricardo Burga) al día siguiente estaba en la juramentación de (Manuel) Merino. Cómo se explica que sean lesiones graves”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Yo tengo restricción de no salir de Lima. No estoy rompiendo ninguna regla. Quiero pedir que sea justo. Asumiré las consecuencias que hayan, pero con proporcionalidad a la realidad”, recalcó.

El jueves, Burga acusó a Ezeta de generar una “cortina de humo” y de que cuando lo llamó por teléfono para que realice el trabajo social acordado, este no respondió. No obstante, el joven aseguró que no le han impuesto servicio comunitario y tampoco tuvo una llamada del parlamentario.

“El tema del servicio comunitario no se entiende, porque no me están imputando servicio comunitario. Dice que me llamó, pero no sé si será cierto. Yo estuve muy atento a las llamadas, no vi ninguna. Si no contesté me hubiera mandado un mensaje”, acotó.

Ezeta recalcó que las disculpas ofrecidas al Burga “son ciertas, son reales”. Además, precisó que Burga no lo ha denunciado, pero el caso lo tiene el Ministerio Público, que está trabajando de oficio.

