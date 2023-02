Arbitrajes Odebrecht : Fallo que rechaza prisión preventiva contra exárbitro quedó firme en el Poder Judicial

Resolución judicial que rechaza sustituir detención domiciliaria de ex arbitro Emilio Cassina Rivas por prisión preventiva quedo firme en el Poder Judicial | Fuente: Andina

El Poder Judicial confirmó el fallo que declaró infundado el pedido fiscal para sustituir la orden de detención domiciliaria que se impuso al exárbitro Emilio Cassina Rivas por prisión preventiva en la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Arbitrajes - Odebrecht.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción resolvió que este fallo "quedó firme" luego que la fiscalía superior asignada al caso se desistiera de seguir adelante con la apelación que se presentó para dejar sin efecto esta decisión judicial.

La instancia superior fiscal determinó que no había fundamento para insistir con esta apelación donde se sostenía que Cassina Rivas incumplió la regla de conducta de no tener contacto con sus co investigados tras mantener comunicación con su hijo Emilio Cassina Ramón quien también se encuentra comprendido en esta investigación preparatoria.

Ante ello, el tribunal superior declaró fundado el desestimiento fiscal quedando firme la mencionada resolución judicial.

La Tesis del Equipo Especial de la Fiscalía del caso Lava Jato es que la constructora brasileña Odebrecht habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que mantenía con el estado peruano. Los montos incluyen los presuntos pagos en efectivo y honorarios de los árbitros por encima del precio referencial de la Cámara de Comercio de Lima.

