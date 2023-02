Adolfo Bazán cumple mandato de prisión preventiva por cinco meses en penal en Huaral. | Fuente: Andina

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Surquillo, a cargo del fiscal provincial titular, Eric Rivera Ruíz, formalizó una denuncia penal y solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez (48), como presunto autor del delito de violación sexual en agravio de su expareja.

La medida fue presentada por la fiscal adjunta provincial, Roxana Olivos Arellano, ante el Juzgado Penal Especializado de Lima.

Según la investigación policial, Bazán Gutiérrez habría abusado de la víctima entre los meses de julio a setiembre de 2016, aprovechando su relación sentimental y de convivencia.

Por tales hechos, el Ministerio Público lo denunció penalmenteante ante el Poder Judicial y se encuentra a la espera de que se señale la fecha y hora para la audiencia de prisión preventiva.

Cumple prisión preventiva

Bazán Gutiérrez se encuentra recluido desde fines de diciembre en el penal de Aucallama, en Huaral, cumpliendo un mandato de prisión preventiva que está vigente hasta el 23 de mayo.

Previamente, el abogado había considerado en una carta que la prisión preventiva en su contra era una medida ilegal. “Yo no he estado prófugo, no tengo la obligación de someterme a una prisión preventiva totalmente ilegítima”, dijo.

Bazán fue capturado el pasado 24 de diciembre en el terminal Manuel A. Odría, en Tacna, y, de acuerdo con información de la Policía, tenía intención de fugar a Bolivia.

Él afronta un proceso penal por tocamientos indebidos contra la modelo Macarena Vélez, el pasado 18 de agosto en una discoteca del distrito limeño de Lince.

