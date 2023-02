Los familiares de la niña que perdió la vida en el incendio se encuentran recibiendo ayuda en la carpa N° 7. | Fuente: RPP Noticias: John Altamirano

Esta mañana, alrededor de las 5:30, los familiares de la menor de cuatro años que resultó con el 99% del cuerpo quemado, tras la explosión de un camión cisterna en Villa El Salvador recibieron una dura noticia: tras sufrir cinco paros cardíacos, la pequeña no resistió más y falleció en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

La tía de la víctima también supo de la trágica noticia esta mañana, pues se encontraba con los demás familiares en la carpa N° 7. En medio del ajetreo, la mujer denunció que un desconocido (que confundió con un vecino) le pidió su celular para realizar una llamada urgente, sin embargo, luego no pudieron encontrarlo.

RPP Noticias confirmó que ella tiene nuevamente su teléfono móvil. El sujeto se habría llevado el celular para cargarlo.

“En el transcurso de la desesperación se llevó el celular. Necesito comunicarme con las personas que me ofrecieron ayuda para el cajón. No tengo ahorita cómo comunicarme, cómo pedir ayuda. ¿Cómo me avisan mis familiares cómo va a situación de los demás deudos? No es justo que con el dolor de esta situación se aprovechen de esta manera tan vil, tan cruel. (….) Mi bebe se ha muerto y necesito el cajón”, denunció en RPP Noticias.

Por otro lado, la mujer contó que sus sobrinos vivían en el tercer piso de una de las viviendas afectadas, y que se encontraban solos debido a que la madre regresaba de trabajar a las 8 de la mañana y el padre salía de la vivienda a las 6 para ir a su centro de labores.

SUBE EL NÚMERO DE FALLECIDOS

En declaraciones a RPP Noticias, el jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, Daniel Koc González, confirmó el fallecimiento de la menor. Con esta víctima, el número de muertos aumentaba a 11.

El médico reveló que la menor falleció al promediar las 4:30 a.m. de este sábado, debido a las graves quemaduras que sufrió el día de la tragedia.

La tía de la menor de cuatro años fallecida pide ayuda para el sepelio de la víctima. | Fuente: RPP Noticias: John Altamirano

