Alrededor de 11 carpas pernoctaron en los exteriores del nosocomio. | Fuente: RPP Noticias

Familiares de pacientes hospitalizados con COVID-19 pernoctan en carpas en los exteriores del Hospital Emergencia en Villa El Salvador. Son alrededor de 11 tiendas que se han instalado, ellos aguardan noticias de sus parientes.

RPP Noticias llegó hasta el lugar en donde las personas, con balón de oxígeno en el suelo y algunos acampando desde hace una semana, esperan por las indicaciones de los médicos del nosocomio.

Niños, mujeres y hombres pasan las noches en este lugar. Tal es el caso de Aldo Flores, quien precisó que viene haciéndole compañía a su esposa y cuñada puesto que tiene a tres familiares hospitalizados.

"Vengo desde Comas. Tengo tres familiares ahí con COVID-19: mi mamá, el hermano de mi esposa y su tío. Ellos ya están estables, los están tratando y desde anteayer los vienen evaluando", contó.

Flores precisó además que los familiares siempre se quedan en los exteriores, puesto que luego de permanecer 20 minutos en triaje con el paciente, personal del hospital piden que esperen afuera por novedades. Esto puede tardar horas.

SIN AIRE

Flores señala además que si es que llegas al lugar y no cuentas con un balón de oxígeno, el hospital no te recibe. "Cada paciente entra con un balón, si no, no entras", expresa.

Asimismo, cuenta que personal de Serenazgo del distrito llegó la noche de este último sábado con la intención de desalojar a los familiares. Sin embargo, al ver que eran varias personas, terminaron por irse.

"No volvieron a venir", acotó. Un total de 46 299 personas han fallecido a nivel nacional a causa del nuevo coronavirus, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el registro de la Sala Situacional COVID-19, el 26 de febrero de 2021 se registraron 205 fallecidos.

