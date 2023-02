Luis Guzmán Palomino se encuentra en calidad de detenido. | Fuente: RPP Noticias

Este último jueves, el conductor del camión cisterna que explotó en Villa El Salvador producto de una deflagración tras la fuga de gas, se entregó a las autoridades en la clínica TuSalud, hasta donde llegó para ser atendido.

Luis Guzmán Palomino, de 72 años, dio su versión sobre lo ocurrido en la tragedia que le ha costado la vida a ocho personas. En declaraciones a Canal N, el conductor aseguró que el gas no le permitía ver la tapa de la cisterna ni la gente que lo rodeaba.

“La gente que se ha rodeado del gas no la podía ni ver ya y quemaba, el gas quema. A un lado me hice y abajo la candela ya venía. Por todo lo que había absorbido del gas comencé a arrojar y me sentía mal. Esperé hasta que llegaron los Bomberos. Una vez que llegaron ya me fui a tomar una mototaxi porque me sentía mal, estaba arrojando”, refirió.

Asimismo, reiteró la versión de que un desnivel en las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar habría ocasionado el golpe en la tapa de la cisterna provocando la fuga de gas previa a la explosión.

“Reventó por el muro que está en la pista. El camión pasó por encima y cuando la llanta delantera bajó, entonces chocó la parte trasera y revienta la tapa del tanque de la cisterna y es por ahí donde empieza a salir todo el gas, como cuatro pulgadas que tiene”, explicó.

¿POR QUÉ NO LLAMÓ A LOS BOMBEROS?

Palomino manifiesta que no pudo comunicarse con los bomberos debido a que su teléfono celular se encontraba al interior del vehículo que estaba lleno de gas, por lo que le solicitó a un transeúnte que hiciera la llamada correspondiente.

“Yo he tratado de llamar (a los Bomberos). En ese momento el celular se quedó en el camión y no podía entrar porque la cabina estaba llena de gas y la candela estaba cerca. Yo le pagué a un señor para que llame a los bomberos, yo estaba incomunicado”, dijo.

