Periodista colombiano fue víctima de robo en la Videna. | Fuente: RPP Noticias

Más allá del robo de sus equipos valorizados en más de 30,000 dólares, el periodista colombiano Juan Pupiales se lamenta también por la pérdida de información, pues con todo lo hurtado se llevaron parte del reportaje que preparaba sobre la pasión del surf en el Perú. Buscaba destacar lo positivo del país y ahora se llevará otra imagen.

“Durante los Juegos Panamericanos 2019 hemos estado haciendo un reportaje sobre el surf. Fuimos a Huanchaco y vamos a entrevistar a Piccolo Clemente (medalla de oro). Eso no tiene valor, son horas de trabajo y semanas de planificación. Una producción muy grande para una cadena internacional”, dijo.

El periodista extranjero contó que a través de un contacto se enteró de que sus equipos estaban vendiéndose en Polvos Azules. Señaló que pese a tener identificado al sospechoso del robo y conocer el lugar de venta, la Policía demoró varias horas para atender su denuncia y definir la unidad policial que se haría cargo del caso.

“Nos dijeron que como mi equipo estaba valorizado entre 30,000 y 40,000 dólares era mejor que la denuncia lo pusiera en la dirección de robos de la Dirincri. Llegamos y en un primer momento el policía del lugar nos dice que esa denuncia le corresponde a la Comisaría de San Luis, finalmente después de un debate aceptó el caso”, señaló. “Ponemos la denuncia y para ponerla tardamos de 9 a 11 de la noche, dos horas habiendo tenido a la persona identificada”, agregó.

El robo

Juan Pupiales es un periodista colombiano, corresponsal de la agencia France 24, que llegó para cubrir los Juegos Panamericanos 2019. La tarde del miércoles llegó al centro de prensa de atletismo de la Videna, donde fue víctima de un robo. Al promediar las 04:00 p.m. dejó sus equipos dentro de uno de los casilleros que le asignaron y desde entonces no los vio más.

“(Mi compañero) guardó su cámara y su trípode.Yo guardé mi mochila y el AVIWEST, un equipo de transmisión que nos permite salir en directo en televisión. A las 04:40 yo bajo y me doy con la sorpresa que en el casillero no había nada. El casillero número 28 estaba vacío y la puerta estaba golpeada, alguien me había robado los equipos”, denunció.

Una segunda víctima

El periodista alertó al personal de la organización y revisaron las cámaras de seguridad. “Vimos como en el rango de las 04:27 un sujeto sale del centro de prensa con una mochila idéntica a la mía y un bulto que sería el AVIWEST, el equipo de transmisión”, contó.

Según lo observado en las cámaras de seguridad, el sospechoso tenía aparentemente una acreditación de prensa. Pupiales asegura que este sujeto también ha estado robando a otro de sus colegas. “A la medianoche me di cuenta de que hay otra víctima, un ciudadano británico que perdió una mochila con una MacBook Pro. Todo apunta que es el mismo ladrón porque sale al final con dos bultos de la Videna”, precisó.

Te sugerimos leer