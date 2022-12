El hecho ocurrió el sábado por la tarde y hasta la fecha, ni la dueña del muro ni las autoridades ayudan a la mujer afectada. | Fuente: RPP Noticias

Este último sábado, la señora Consuelo Tirado se salvó de morir luego de que un muro de contención cayera por encima de su vivienda prefabricada, ubicada en el Asentamiento Humano Oasis de Pachacutec, Ventanilla.

Según relató al Rotafono, salió ilesa del accidente debido a que se encontra junto a la lavadora, artefacto que permitió que se formará un espacio conocido como 'trinagulo de la vida' al contener parte del muro. Así la mujer es mantuvo a salvo de las piedras y escombros que cayeron sobre ella.

Consuelo Tirado cuenta que han pasado cuatro días desde aquel momento y hasta ahora, ni la dueña del muro, ni la Municipalidad de Ventanilla ni la comisaría del distrito, que se encuentra a cinco cuadras, han acudido a ayudarla.

"No tenemos agua. Si abro la llave, mi casa se inunda y no contamos con dinero. Estamos en una situación difiícil y tenemos miedo que siga cayendo", narró la mujer a RPP Noticias.

SIN VIVIENDA

Tirado compartió un video en donde se muestra la situación de su vivienda, construida con material noble. En este, se aprecia cómo los escombros están por encima de todo su dormitorio, parte de la cocina y la lavandería.

"La que es responsable, no se quiere hacer cargo. Casi me he muerto y si me quedaba en mi casa, me moría. Nadie viene a ver. He ido a la Comisaría, pero no me dicen nada", contó.

Asimismo, agregó que ella duerme con miedo puesto que se escuchan ruidos por debajo de los escombros. Ella solicita apoyo por parte de la Municipalidad para poder instalarle agua puesto que se ha quedado en la calle.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer