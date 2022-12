Your browser doesn’t support HTML5 audio George Forsyth fue denunciado por su esposa Vanessa Terkes por violencia familiar. | Fuente: Audio: Radio Corazón. Foto: Archivo

La actriz Vanessa Terkes se pronunció por primer vez tras haber denunciado a su esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, por violencia familiar. "Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá", dijo con un tono lloroso en una entrevista con Radio Corazón.

La actriz comentó que no quiere hacer de su vida privada "un tema de sobremesa de todo el país" y criticó las "especulaciones" y "mentiras" que se deslizan sobre su matrimonio con Forsyth. "Necesito que me dejen tranquila, que no te digan cosas que no son ciertas, y me refiero particularmente a él", remarcó.

Vanessa Terkes contó también que esta situación le "está poniendo mal" y que "tiene miedo" de las secuelas en su salud. "Haré mi descargo en el momento en que esté completamente entera y lo voy a hacer, porque tengo la necesidad de hacerlo", remarcó.

La actriz acusó al exfutbolista ante la Corte Superior de Justicia de Lima de maltrato psicológico desde los primeros días de la celebración de su matrimonio.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló que "toda denuncia de violencia contra la mujer o el entorno familiar, debe ser investigada rápida y oportunamente por los operadores de justicia".

A través de un comunicado, instó al Poder Judicial "a actuar con la debida diligencia para otorgar medidas de protección que correspondan y, de esta manera, garantizar la integridad" de Vanessa Terkes.

"Una vez otorgadas las medidas de protección que puedan corresponder por parte del juzgado, resulta esencial que la Policía Nacional del Perú actúe de conformidad con sus funciones para garantizar la ejecución de las mismas y que estas se cumplan efectivamente", indicó.

