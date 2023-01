Ancianos figuran en el sistema EsSalud como desertores a la vacuna pese a no haber sido consultados

Las familias de ambos ancianos esperan ser reprogramados lo antes posible. | Fuente: Andina

Las familias de dos adultos mayores denunciaron a través del Rotafono que sus familiares figuran como desertores a la vacuna contra la COVID-19 en el sistema de EsSalud, pese a no haber sido consultados al respecto.

Alberto Salvatierra aseguró que su padre, Nolberto Salvarierra, de 85 años, aparece en la plataforma ‘EsSalud te cuida’ como desertor a la vacuna y que, incluso, en el sistema se indica que personal del Seguro Social lo llamó para consultar, algo que él rechaza.

“En el sistema mi papa figura como desertor y eso es mentira, porque nunca lo han llamado y tampoco se ha negado. Quiero que se corrija eso, esa información, que no es verdadera; y le dicten la programación para que se vacune”, manifestó.

El hombre señaló que su padre espera con expectativas ser inmunizado contra la COVID-19.

Un caso más

Otro caso llegado al Rotafono es el de la señora Tula Vidalón, de 93 años, quien también aparece en la plataforma ‘EsSalud te cuida’ como desertora a la vacuna, pese a no haber sido consultada.

Su hija contó que llamó a EsSalud y le dijeron que debía acudir este lunes al centro de vacunación del Estadio Monumental o al Hospital San Isidro Labrador, pese a que ella vive en el Cercado de Lima.

“Mi madre, de 93 años, figura como desertora. Según dicen es por no haber contestado las llamadas. Mi madre no figuraba ni en el primer padrón ni en el segundo. Nosotros no escuchamos ninguna llamada”, se quejó la hija.

“Las personas que han acudido a Ate no han sido vacunadas, pese a haber esperado horas. ¿Cómo es posible que, sin estar registrada en el padrón, a última hora la citen a lugares tan lejanos?”, agregó.

Este par de casos se suma al de la señora Victoria del Carpos, de 94 años, que el fin de semana hizo una denuncia similar a través del Rotafono. Luego de exponer su caso, EsSalud se comunicó y aseguró que en los próximos días sería vacunada la anciana.

