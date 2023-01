Alcalde de Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz se pronuncia sobre conflicto en la UNMSM | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, negó este sábado que la Municipalidad de Lima haya presentado formalmente un proyecto vial que incluyera 9,500 metros cuadrados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el programa de Enfoque de los Sábados de RPP Noticias, la autoridad limeña sostuvo que probablemente hubo un "mala comunicación" entra las partes involucradas, lo que generó protestas de universitarios. De esta manera se desestimó la versión inicial del rector Orestes Cachay, quien afirmó que la universidad estaba dispuesta a ceder este terreno para llegar a un acuerdo con el municipio

"No hay proyecto alguno (...) desde la perspectiva de la Municipalidad no hay ningún proyecto presentado, no hay nada en ese sentido", señaló.

Sin embargo, Jorge Muñoz explicó que era necesario encontrar una solución al referido proyecto vial del año 2007-2008 que estaba "trunco y se había dejado ahí". Por lo que, admitió, hubo una reunión con el rector Orestes Cachay y su equipo de la UNMSM en la búsqueda de generar una solución a algo pendiente. Afirmó que esto luego iba a ser consensuado con los alumnos universitarios.

"De esta conversación última que ha habido salió esta fórmula interesante que he propuesto el día de ayer que sean los estudiantes de ingeniería civil quienes coadyuven en esta propuesta que se va a hacer", expresó el alcalde.

Motivaciones políticas

El alcalde Jorge Muñoz afirmó que en la reunión del viernes con estudiantes y autoridades de la universidad se trató como primer punto la solución al proyecto vial, pero precisó que los alumnos de la UNMSM intentaron buscar un acuerdo sobre otros cinco puntos normativos y administrativos del campus. Lamentó que los universitarios condicionaron los acuerdos logrados con la Municipalidad de Lima si no consiguen sus otras demandas.

"Algo que tiene que quedar muy claro para el resto de los ciudadanos, que también detrás de esto hay una motivación política porque se están buscando otras cosas más en la universidad, así de claro hay que decirlo. Nuestra posición ha sido la misma siempre de respeto a la autonomía universitaria, de respeto a la propiedad", manifestó.

