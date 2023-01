José Eduardo Castillo, presidente ejecutivo de la Universidad Alas Peruanas, se pronunció por presunta fachada en sede del centro de estudios en Jesús María. | Fuente: Video: RPP

La Universidad Alas Peruanas (UAP) habría instalado una falsa pared que simulaba un edificio de cinco pisos en su local de la cuadra 11 de la avenida San Felipe, en el distrito limeño de Jesús María.

El presidente ejecutivo del centro de estudios, José Eduardo Castillo, negó tal acusación y aseguró que se trata de "un muro", en cuyas cuatro primeras plantas funcionan diferentes áreas como las de admisión central, informática y sistemas, además de aulas para los estudiantes.

En una entrevista con el programa Central de informaciones de RPP, explicó que dicha sede tiene más de nueve mil metros cuadrados y cuenta con laboratorios, auditorios y bibliotecas.

"En el último piso, como cualquier edificio moderno, tiene los equipos de aire acondicionado, contra incendios y la caja del ascensor. Y como tal, para lograr una armonía con la urbanización, los cubrimos con un muro de cortina, eso no tiene que ver con la oferta que nosotros damos en la sede sobre unidades y aforos, que estamos declarando a la Sunedu, dentro de nuestro plan de adecuación que ya fue aprobado", comentó.

José Eduardo Castillo dijo, además, que muchas edificaciones de la capital también "hacen lo mismo con drywall o vidrio". "En el Westin también tapan [sus últimos pisos] con esto", manifestó.

"Entiendo que la población esté sumamente alerta y preocupado por casos que no son como este. La UAP no tiene un edificio de siete pisos donde solo uno opera y seis son cascarón. La universidad ha tratado de cubrir su último piso por temas estéticos y que no generen un rompimiento del ecosistema y la convivencia que tenemos en la urbanización ", añadió.

