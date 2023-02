La Sunedu denegó el licenciamiento a la UAP en diciembre del 2019. | Fuente: RPP

En diciembre de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP), que desde esa fecha inició un proceso de cese de actividades.

Debido a esto, muchos de sus estudiantes optaron por trasladarse a otras casas de estudios para continuar su formación. Sin embargo, según varias denuncias llegadas al Rotafono, la UAP no está entregando los certificados de estudios, documento necesario para hacer los traslados. Algunos alumnos están esperando meses por este papel.

Uno de estos casos es el de la estudiante de administración María Hervias Segovia, quien pidió su certificado el pasado mes de febrero y hasta ahora no obtiene respuesta. Esta situación la está perjudicando sobremanera, ya que peligra el cupo que obtuvo para trasladarse a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Para poder hacer este traslado se necesitan documentos que son emitidos por la universidad (Alas Peruanas), que certifican que nosotros hemos estudiado una cantidad de tiempo. En mi caso, yo lo solicité en el mes de febrero para poder realizar mi traslado”, comentó.

“No me lo entregaron en el plazo, porque el panorama del COVID hizo que todo se paralizara. Y desde ese momento no me han dado respuesta a mí ni a ninguno de mis compañeros”, sentenció.

Cabe mencionar que al momento de que fuera denegada su licencia, la UAP tenía una población universitaria de aproximadamente 65 mil alumnos en sus distintas sedes a nivel nacional.

