La Policía intervino a los jóvenes en el quinto piso de un condominio, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. | Fuente: TV Perú

Continúan las reuniones a pesar de la advertencia del Gobierno para prevenir los contagios del nuevo coronavirus. Esta vez, seis jóvenes fueron detenidos cuando consumían bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas en el distrito limeño de San Miguel.Vecinos alertaron a la Policía que había una reunión en el quinto piso de un departamento. Inmediatamente, intervinieron e ingresaron a la vivienda en la que se encontró a tres mujeres y tres hombres.

Las imágenes de TV Perú muestran que los jóvenes no respetaban el distanciamiento social y no portaban mascarillas, además de no vivir todos en la vivienda. Una de las intervenidas, presumiblemente la dueña del departamento, se mostró disconforme con la labor policial y agredió a la reportera del mencionado medio.

Los detenidos fueron llevados a la dependencia policial del distrito. El caso pasará al Poder Judicial, la División de Investigación Policial por el asunto de consumo de drogas y desobediencia a las normas sanitarias.

Hay que tener presente que el Gobierno prohíbe las reuniones familiares y sociales durante el periodo de cuarentena. Según indicó el mandatario en una conferencia de prensa a fines de julio, se ha constatado que son uno de los principales focos de contagio del nuevo coronavirus.

A quienes desacaten esta norma, se les impondrá una sanción en forma de multa que puede llegar hasta los 387 soles.

