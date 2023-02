Tony Rosado | Fuente: RPP

El Ministerio Público dispuso este viernes abrir 60 días de investigación preliminar contra Víctor Agustín Rosado Adana, conocido artísticamente como 'Tony Rosado', por incentivar a través de sus discursos la agresión a las mujeres.

El cantante que fue entrevistado en el programa de Magaly TV dijo que durante sus presentaciones las chicas se suben al escenario y él las toca porque es parte del show. "Es parte del show. Las chicas suben al escenario a que yo las toque. Se suben a bailar, me cogen (...) Entonces, ¿qué quieres que haga?", comentó.

En otro momento de la entrevista justificó la violencia hacia las mujeres. "No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", declaró.

Las “expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres”, fue la reacción de Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, a través de su cuenta de Twitter, quien pidió a la Fiscalía que lo investigue.

En su cuenta de Facebook, Rosado negó que en sus conciertos promueva la violencia hacia las mujeres y criticó al programa Magaly la firme y al canal de televisión.

"Sres. de ATV y Programa Magaly la firme , sigan vendiendo humo, que quede bien en claro que no estoy y nunca estaría de acuerdo con el feminicidio como lo están diciendo, he cometido errores y me excedí en algunas cosas en el escenario y pido disculpas, pero que digan que en mis conciertos incentivo a mi publico a que agredan y maten a mujeres eso falso", escribió.

