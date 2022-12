El cantante fue detenido por los trabajadores de la pollería cuando se retiraba junto a su esposa. | Fuente: RPP Noticias

El cantante Abelardo Gutiérrez, conocido como ‘Tongo', es acusado por el administrador de la pollería Roky’s de El Agustino de intentar irse sin pagar la totalidad de la cuenta.“El problema no es de nosotros, es de ustedes, porque no han cobrado. (…) Tú por qué no cobras, pues”, se le escucha al artista decir a los representantes de la pollería.

Según testimonio del administrador de la pollería, el artista estaba comiendo acompañado de su esposa y otras personas, aproximadamente, a las 9 de la noche del domingo. Según este, ‘Tongo’ le dijo al mozo que cancelaría la totalidad de la cuenta de la mesa; sin embargo, solo pagó una parte, quedando el resto de saldo.

“Él se acerca a caja y le indica a la cajera que solo ha consumido un pollo con gaseosa, que es un monto de S/ 60,90. El mozo se percata y dice quién va a cancelar la diferencia, pues él indicó que pagaría toda la cuenta”, comentó el administrador a RPP Noticias.

“Sus amigos desaparecieron y no supimos donde estaban. Él se demoró en subir a su carro y salimos todos a decirle que faltaba una diferencia de 80 soles”, explica el representante de Roky’s. “Él indica que no los conoce, porque solo ha venido a firmar un contrato, pero indica (antes) que se encargaría de pagar toda la cuenta y no lo cumple”

En el video se observa que el cantante se niega a pagar la cuenta y reitera que la responsabilidad de cobrar es de la pollería. Finalmente, ‘Tongo’ tuvo que pagar toda la cuenta, luego de que los trabajadores de la pollería solicitaran la intervención de un efectivo policial.

Tongo niega haberse ido sin pagar

Este lunes, Abelardo Gutiérrez, popularmente conocido como ‘Tongo’, negó haber intentado irse del local sin haber cancelado su consumo. El artista respondió a través de su página de Youtube sobre este hecho. “Yo fui citado a una pollería de El Agustino. Mientras esperábamos a los contratantes, pedí un cuarto de pollo para mi señora y un tallarín con pollo para mí. Y una gaseosa light”, narra Tongo. “Cuando llegaron los contratantes, que eran cinco hermanos, se sentaron en la mesa y pidieron su pollo entero, más su cuarto de pollo más”.

“Cuando terminamos de hacer el contrato, incluso yo me fui a la caja con uno de los hermanos a pagar a la caja. El señor contratante me dice ‘no te preocupes Tongo, yo voy a pagar’. Le digo ‘muchas gracias’, y salgo para afuera de la pollería donde estaba mi carro. Delante de la cajera le está diciendo que va a pagar la cuenta”, prosigue con su narración.

De esta forma, el artista se defiende y afirma que la Pollería Roky's hizo un escándalo en vano. Además, afirma nuevamente que la culpa fue de la pollería por no cobrar. “El mozo tiene que cobrar, cómo van a dejar salir sin pagar”, sentenció.

Tongo dice que solo consumió un tallarín, un cuarto de pollo y una gaseosa personal en la pollería. | Fuente: Youtube: Tongo Oficial

Te sugerimos leer