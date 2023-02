Susel Paredes, extitular de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. | Fuente: RPP

La funcionaria de la Municipalidad de Magdalena, Susel Paredes, mostró su indignación ante la detención de Filiberto Campos Huamán, subgerente de Fiscalización de la comuna de La Victoria, durante el megaoperativo que encabezaron la Policía y la Fiscalía en el distrito limeño de Punta Negra.

En una entrevista con Central de Informaciones de RPP, expresó su preocupación y molestia, al considerar que se pudo utilizar "mejores filtros" a la hora de contratarlo para ocupar dicho puesto.

Filiberto Campos Huamán fue uno de los intervenidos en la acción de las autoridades y es acusado de formar parte de la organización criminal ‘La jauría del sur’, dedicada al tráfico de terrenos, cohecho y colusión. En vísperas, la comuna que lidera George Forsyth informó que lo separó del cargo, arguyendo que su lucha contra las mafias "no tiene ni descanso ni excepciones".

"No creo que el alcalde lo haya escogido. Pero alguien se lo ha recomendado. Y le ha metido un problema", manifestó Susel Paredes, a la vez que aseguró no conocer a Campos Huamán. "No lo he visto nunca personalmente", dijo, y agregó: "En mi opinión, todos lo que han venido con el señor tendrían que irse de inmediato".

Te sugerimos leer