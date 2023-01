Susel Paredes: "Ahora estoy con George y confío en su palabra" | Fuente: RPP

La gerente de Seguridad y Fiscalización del distrito de La Victoria, Susel Paredes expresó este viernes su respaldo al alcalde George Forsyth ante la denuncia por violencia psicológica interpuesta por su esposa Vanessa Terkes. La funcionaria aclaró que los resultados de un peritaje y un juez esclarecerán el caso.

En entrevista al programa Nada está dicho de RPP, Paredes sostuvo que nunca conoció una acción violenta cometida por George Forsyth, por lo que confía en su palabra.

"No puedo valorar lo que ella dice porque de verdad en la vida diaria en la que yo veo a George yo no lo siento violento (...) yo no puedo corroborar los dichos de Vanessa Terkes, porque en la vida común que lo veo no veo ningún signo de violencia hacia las personas. Cuando se molesta ni siquiera grita", indicó la funcionaria municipal.

Susel Paredes reveló que al enterarse de la denuncia de Vanessa Terkes se sorprendió porque veía bien a la pareja de esposos, "hasta pensé que tendría hijos".

"Ahora estoy con George y confío en su palabra", manifestó la gerente de Seguridad y Fiscalización luego de conversar con George Forsyth, quien le aseguró que los dichos por Vanessa Terkes no se ajustan a la verdad.

