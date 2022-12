Este es el panorama en la sede del Reniec de SMP. | Fuente: RPP

Decenas de personas hacen cola afuera de las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras la reapertura -el lunes- de sus oficinas a nivel nacional.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la sede del Reniec de San Martín de Porres (SMP), en la avenida Habich, encontrando una cola de más de 200 metros de largo y aglomeración de personas en las inmediaciones.

Las personas en la cola, muchas de ellas esperando desde las 7:00 a.m., denunciaron que no han sido atendidos pese a que sacaron cita en la página web del Reniec, tal como indicaron las autoridades.

“He sacado mi cita el día de ayer, porque vengo a recoger mi DNI, que está en trámite desde hace buen tiempo. El correo que me mandan dice que es de 11:30 a.m. a 11:45 a.m., solamente es la cita para venir a recoger. Pero vengo y me dicen que no, que así tenga cita, tengo que hacer toda esta cola”, comentó una señorita.

“Me parece un abuso por parte de la Reniec (sic), porque se supone que, si han creado su plataforma de citas, es para que uno venga y en a la hora programada sea uno atendido. Otras personas vienen y todos estamos haciendo cola por hora; y no es justo”, añadió.

Más casos

Este no es un caso aislado, ya que varias personas más aseguraron haber sacado su cita, pero, al llegar a la sede del Reniec, les dijeron que debían hacer cola.

Al cierre de esta nota, la atención en esta sede de SMP estaba suspendida, debido a que los funcionarios estaban de refrigerio.

Las colas y aglomeraciones de personas se observan en prácticamente todas las sedes del Reniec desde el lunes, día en el que se retomó la atención al público tras la cuarentena total del mes de febrero.

