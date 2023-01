La mujer se encuentra buscando el nombre de la doctora que le cerró la puerta pese a los dolores de parto que padecía. | Fuente: Google Maps

Rosa Coronel Tapia de 32 años dio a luz en un pasillo del hospital de EsSalud Aurelio Díaz Ufano en San Juan de Lurigancho. Un mes después de este hecho, ella cuenta que el motivo por el cual esto ocurrió fue porque la doctora de turno se negó a atenderla porque su prueba de descarte de COVID-19 aún no estaba lista.

Coronel contó a RPP Noticias que pese a que le indicó a la doctora que ya había roto fuente y que tenía dolores persistentes, esta le dijo que debia de esperar la prueba de descarte y acto seguido, le cerró la puerta.

"Seguía sintiendo dolor. Toqué la puerta y le dije llorando a la doctora que me había bajado el líquido de la fuente. La doctora me dijo que debía esperar mi prueba y me cerró la puerta", contó.

Coronel Tapia indicó que cuando llegó al nosocomio tenía 3 centímetros de dilatación. Es ahí cuando los trabajadores le realizan una prueba de descarte de nuevo coronavirus rápido como lo señalan los protocolos.

Sin embargo, los dolores iban incrementando y 30 minutos después, ella cuenta que no le daban respuesta de los resultados. Al consultar por ellos, el encargado la envió a otra zona del pabellón.

La madre, al ver que los dolores no cesaban, intentó acudir a los servicios higiénicos, pero terminó dando a luz en el pasillo del hospital. Ella ahora solicita que se pueda conocer el nombre de la doctora encargada que le negó la atención.

