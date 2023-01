Los suboficiales aparecen en un video prendiendo fuego al nicho en el que se encontraba el indigente. | Fuente: Panamericana

El Decimotercer Juzgado Militar Policial dispuso este viernes la detención preliminar por siete días de tres policías que presuntamente habrían agredido y negado ayuda a un indigente que se encontraba en un cementerio del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El juzgado declaró procedente el requerimiento hecho por la Fiscalía Militar Policial en contra de los suboficiales de tercera Jefry Dennis Gálvez Montes, Kevin Lorens Olgado Huillca y Genaro José Paico Carranza.

Según informó la Policía Nacional, los agentes son investigados por los presuntos delitos de Desobediencia, Violación de Consigna y Abandono o retardo de servicio de guardia o patrulla, según lo previsto en el Código Penal Militar Policial.

El pasado 23 de diciembre, se volvió viral un video en el que son protagonistas tres agentes de la comisaría de Canto Rey y un indigente que dormía en el interior de un nicho del cementerio de la zona.

En las imágenes emitidas por Panamericana y grabadas por uno de los participantes, se ve que uno de los suboficiales prende fuego a un papel al borde del nicho y luego coloca ramas secas, lo que provoca una gran humareda.

Debido al humo, el indigente sale desesperado sin poder respirar.

Policía acusado de cobrar coima

El mismo juzgado emitió otro fallo sobre un segundo caso de presunta inconducta policial evaluado en la jornada de este viernes. En su resolución, declaró procedente el pedido de la Fiscalía Militar Policial de detención preliminar por siete días contra el suboficial de tercera Jharlyn Yeferson Domínguez Rafael.

El agente había sido suspendido de sus funciones hace un par de días luego de que se difundiera un video en el que presuntamente exigía una coima a un conductor de mototaxi en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

En la grabación difundida por Canal N se muestra que el policía exige el pago de 50 soles al mototaxista al corroborar que no contaba con documentos de identificación. "¿Treinta soles, qué es eso? (…) Cincuenta soles complétame. Estoy siendo muy muy condescendiente contigo", dice el agente.

Sin embargo, el mototaxista se pronunció luego de la difusión de las imágenes. En un video difundido por el diario La República aseguró que "todo era parte de una broma".

"Grabé un vídeo donde sale un policía y me está pidiendo plata supuestamente, pero el video sí fue mal intencionado de mi parte, lo edité un poco para que pareciera que me está pidiendo plata (...) Yo trabajé con él un tiempo y le quedé debiendo un dinero. No pude contactarlo y en el video me está cobrando (…) Pido disculpas que le haya incomodado la broma. Hablé con él, y le expliqué que el video lo subió un amigo", se excusó el mototaxista.

