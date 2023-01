José Antonio Torres Navarro falleció en la empresa textil donde trabajaba. | Fuente: RPP

Un ciudadano venezolano identificado como José Antonio Torres Navarro (34), perdió la vida este jueves cuando un ascensor que utilizaba para trasladar telas cayó sobre él mientras trabajaba en un consorcio texil, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Canto Bello, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Hasta el establecimiento llegaron los familiares del hombre para solicitar más información a los dueños de la empresa. Entre ellos estaba su pareja, quien tiene siete meses de gestación.

"No nos han brindado ninguna información, solamente entran, salen, cierran la puerta. No nos dejan ver, no sabemos nada. (Queremos) conversar con alguien que nos dé la cara, que nos diga cómo sucedió", señaló a RPP.

La pareja de Torres Navarro, además, reclamó que el accidente ocurrió a las 5 de la tarde y hasta la noche no contaban con los datos necesarios.

También llegó al lugar su sobrino, quien contó que José Antonio "se encontraba laborando, estaba metiendo marcadería en uno de los ascensores, el ascensor se desplomó y le desprendió una de sus extremidades".

Por ello, hizo un llamado a la empresa para que se responsabilice por lo ocurrido con su tío y expresó su temor de que puedan tergiversar los hechos.

"Tiene que haber una responsabilidad, no solo por lo que ha pasado hoy. Como lo ha hecho con mi tío, la empresa lo puede hacer lo mismo con otro trabajador mañana".

Asimismo, indicó que cremará el cuerpo de su familiar "debido a que la repatriación del cuerpo es extremadamente costosa".

En este accidente también resultó herido un trabajador peruano, identificado como Leider Castillo Fernández (21), quien ha sido trasladado al Hospital San Juan de Lurigancho, en Canto Grande.

José Torres Navarro llegó al Perú hace dos años y desde entonces trabajaba en la empresa textil. Según sus familiares, laboraba 12 horas diarias y ganaba alrededor de 880 soles mensualmente.

