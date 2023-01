SJL: ancianos que no figuran en el padrón podrán vacunarse presentando DNI

La vacunación se realiza en el Parque Zonal Huiracocha. | Fuente: RPP

El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, aseguró que los adultos mayores de 80 años que viven en San Juan de Lurigancho (SJL), y que por algún motivo no figuran en el padrón de vacunación contra la COVID-19, pueden acudir directamente al Parque Zonal Huiracocha para ser inoculados.

En diálogo con RPP Noticias, el funcionario explicó que los ancianos deben acreditar en su DNI que viven en SJL, información que también puede ser corroborada con un recibo de algún servicio, como agua o luz.

“Una persona mayor de 80 años, que es la franja que estamos vacunando en este momento, si en su documento nacional de identidad dice San Juan de Lurigancho, también puede venir (a vacunarse)”, comentó Percy Minaya.

“Por alguna razón, puede que no esté en el padrón, pero si es verificable el dato (que vive en SJL) a través de su DNI, no hay ningún problema. Lo que tiene que hacer es venir ordenadamente. Al momento que se les recibe, alguien tiene que constatar eso. Y si tiene el dato y no está en el padrón, va a pasar y lo vamos a vacunar”, añadió.

Vacunan a ancianos

Este lunes comenzó la vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años que viven en SJL, jornada que se realiza en el Parque Zonal Huiracocha.

Según el padrón oficial, se vacunarán a 8 630 adultos mayores en SJL. En la jornada de este lunes, se espera vacunar a 1 600 personas.

