SJL: Adultos mayores señalan que no pueden vacunarse contra la COVID-19 por no aparecer en el padrón nacional

Adultos mayores llegaron desde tempranas horas para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP

Adultos mayores de 80 años llegaron este lunes 26 de abril hasta la clínica San Juan Bautista en San Juan de Lurigancho para recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Según señalaron familiares, los adultos mayores se apersonaron hasta este punto puesto que no figuraban en el padrón de vacunación, por lo que al llamar a la línea 113 les aseguraron que al llegar al punto podrían recibir su primera dosis.

Sin embargo, precisaron que las enfermeras del local les indicaron que no iban a recibir la dosis de la vacuna porque no figuraban en el padrón entregado por el Ministerio de Salud. "Me dijeron que tenía que ir al lugar más cercano, pero al llegar nos dan otra respuesta", dijo una de las afectadas a RPP Noticias.

Adultos mayores tuvieron que aguardar en los exteriores del centro pese a que no contaban con sillas. Algunos intentaron incluso movilizarse hasta otro punto de vacunación, como el parque zonal de Huiracocha.

Los familiares reclaman que la atención sea coordinada puesto que es difícil transportarse con adultos mayores.

PONGO EL HOMBRO

El Ministerio de Salud ha implementado 41 puntos de vacunación contra la COVID-19 en Lima y Callao de acuerdo a la segunda etapa de la campaña de inmunización en adultos mayores.

Esta comenzará este viernes 23 de abril culminará el martes 27 de abril. Según informó Andina, se tiene programado vacunar a 77 500 adultos mayores de 28 distritos de Lima y Callao.

Así, los mayores de 80 años que se vacunarán son aquellos que residan en los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santiago de Surco, San Martín de Porres, Miraflores, Ate, Ancón, Santa Rosa, Lurigancho Chosica, Surquillo, Carabayllo y Puente Piedra.

Asimismo, los que viven en El Agustino, Ventanilla, Santa Anita, Pueblo Libre, Barranco, Lurín, Pachacámac, Chaclacayo, Cieneguilla, Mi Perú, Pucusana, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María del Mar.

