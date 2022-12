Sismo en Lima. | Fuente: Foto: Andina

Un sismo de magnitud 5.0, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al norte del distrito de Barranca, ubicado en la provincia del mismo nombre, departamento de Lima y con una profundidad de 85 kilómetros, se registró hoy martes 12 de mayo a las 10:10 horas, según información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinó con las autoridades de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades de Huaral, Canta, Huacho, Barranca, quienes informaron que el movimiento sísmico fue percibido leve por la población; en tanto que en Paramonga, Supe, Sayán, Canta y Santa Eulalia fue sentido moderado. Al momento, no se reportan daños personales ni a la infraestructura; sin embargo, continúan monitoreando las zonas vulnerables. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Energía y Minas, informó que el evento no ha afectado el servicio de energía eléctrica y este se brinda con normalidad. En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que este evento no origina tsunami en el litoral peruano. El INDECI recomienda que, en caso de sismo, se mantenga la calma y evite el pánico. Asimismo, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida; del mismo modo se debe ubicar las zonas de seguridad internas y externas y tener su mochila de emergencia a la mano.

