Lo que no debes hacer

-No debes salir corriendo

-No propagues rumores. Si vas a compartir información, asegúrate de que proviene de una fuente viable.

-No satures las líneas telefónicas. Solo utiliza el teléfono para emergencias.

-No uses los ascensores si estás en un edificio. Puedes estar al costado del ascensor, pero no lo utilices para descender del edificio. Utiliza siempre las escaleras