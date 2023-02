Procesión del Señor de los Milagros | Fuente: Andina

A través de Protransporte, la Municipalidad de Lima ha informado que este lunes 28 de octubre aplicará diversos desvíos en algunos servicios del Metropolitano y los corredores complementarios, en el marco del cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros.

Según indicaron en un comunicado, el servicio regular A del Metropolitano modificará su ruta durante la mañana, desde las 5:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. En la noche, el servicio cambiará a partir de las 8:30 p.m. a 10:30 p.m. Los buses se desviarán por las avenidas Alfonso Ugarte y España y tendrán como último paradero la Estación Central. El recorrido será el mismo en ambos sentidos, con paradas en las estaciones de la Av. Alfonso Ugarte.

Por otro lado, en los mismos horarios, el servicio regular C del Metropolitano solo llegará hasta la Estación Central en ambos sentidos. Además, de 10:30 a.m. a 8:30 p.m., los buses del servicio regular B y los servicios expresos 2, 3, 5, 6, Súper Expreso y Súper Expreso Norte se desviarán por las avenidas Lampa y Emancipación en ambos sentidos. El servicio regular B se detendrá únicamente en la estación Castilla, mientras que los servicios expresos no realizarán paradas en el tramo del desvío.

Corredores complementarios

Los buses de los servicios 301, 302, 303 y 306 del Corredor Azul y el servicio 412 del Corredor Morado modificarán sus recorridos en dos horarios: de 5:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. y desde las 9:00 p.m. hasta el fin de la operación.

Asimismo, de sur a norte, los buses pasarán por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Plaza Unión), Caquetá, Avenida de los Próceres y el jirón Virú, hasta retomar su ruta normal en la avenida prolongación Tacna.

Finalmente, los buses del Corredor Morado cambiarán su paradero final, por lo que solo llegarán hasta el paradero La Chira, ubicado antes de la avenida Pizarro, en el Rímac. El recorrido iniciará en el paradero Limoncillo.

