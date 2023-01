El corte de agua afectará varias zonas de SJL. | Fuente: Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que miércoles, 23 de diciembre, habrá corte de agua en San Juan de Lurigancho (SJL).

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de esta jurisdicción, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

La empresa estatal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-San Juan de Lurigancho (de 9 h a 16 h)

R-6 1ro de Marzo, A.F. 1ro de Marzo A, B, C, D y E; agrupación Pobladores Nueva A, B, C, D, F, G, H e I; Nuevo Miguel Grau P y J; A.F. Los Ángeles II etapa A, B, C, D y E; A.F. Milagro de Dios A, B, C, D y E; A.H. El Paraíso G, H, I y J.

