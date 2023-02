Santa María del Mar: Alcalde denuncia construcción "inaceptable" en el mar que afectaría el medio ambiente

Santa María del Mar | Fuente: Facebook Municipalidad Santa María del Mar

El alcalde de Santa María del Mar, Martín Jamis Sumar, solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que se pronuncie ante una construcción ilegal que se realizará en el mar y que afectaría al medio ambiente.

“Es un proyecto que nosotros no hemos aprobado como gobierno local por una sencilla razón, porque no ha presentado un anteproyecto”, sostuvo en Ampliación de Noticias de RPP. “De parte nuestra, como Gobierno local no hemos dado los permisos, hemos hecho las denuncias que corresponden”, precisó.

De acuerdo al burgomaestre, “es un proyecto que quiere desarrollarse sobre el mar de Grau y sobre terrenos del Estado”, por lo cual lo consideró “inaceptable”.

“Apoyamos la inversión privada, creemos en un gobierno digital, en un gobierno facilitador de la inversión, responsable, dentro del marco de la ley”, apuntó. No obstante, recalcó que no va a permitir de ninguna manera, “desarrollos en zonas no urbanas, de propiedad del Gobierno, donde ya se ha verificado un daño ecológico irreversible”.

Jamis aseguró que los daños ocasionados han sido verificados por la Municipalidad de Lima y la Udex, puesto que se ha hecho uso de dinamita sin autorización.

“Esta situación ha generado mucha tensión en nuestro distrito. Los vecinos y la comunidad de Santa Maria del Mar están de pie”, aseveró.

Lucha contra la COVID-19

Respecto a la pandemia, Jamis, quien también es presidente de la Mancomunidad Litoral del Sur de Lima, conformada por los distritos de Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Santa María del Mar, señaló que esta iniciativa ha permitido enfrentar adecuadamente la pandemia.

"La primera ola llegó terminar el verano del año pasado y quienes venían a veranear se quedaron. Luego han hecho de nuestro espacios su lugar de residencia permanente. Eso ha sido un doble reto, porque tenemos una población mucho mayor de lo usual fuera de temporada", comentó.

"Esta iniciativa se hizo en febrero, antes de la pandemia, no estaba en nuestra posibilidades enfrentar una pandemia, pero ha sido fundamental. Estamos con mucha seguridad ciudadana, alejados del tránsito y más aireados. Lo más importante es que las comunidades y los vecinos han aprendido a convivir con esta pandemia", afirmó.

"Autorización para movimiento de tierras"

La empresa Trotan S.A.C descartó, a través de una carta enviada a RPP, que se estén realizando construcciones en el mar en Santa María del Mar y señaló que el alcalde Martín Jamis realizó una serie de aseveraciones "completamente carentes de veracidad" sobre un proyecto que no ha presentado ante la Municipalidad del citado distrito.

"No vamos a iniciar construcciones hasta tener aprobada la habilitación urbana correspondiente; sólo hemos solicitado permisos de movimientos de tierra para acceder a la zona acuática, donde la referida entidad edil no tiene competencia. Asimismo, hemos solicitado instalación de cerco perimétrico y caseta de seguridad, a fin de custodiar los terrenos que nos fueron entregados por la SBN", indicó.

Trotan S.A.C precisó que la SBN no tiene competencia sobre proyectos o construcciones en el mar, ya que tal facultad corresponde a la Marina de Guerra de Perú e indicó que el ordenamiento jurídico vigente permite realizar proyectos en bienes de propiedad del Estado con las autorizaciones correspondientes, "los cuales han sido tramitados conforme a ley".

Además, señaló que la Municipalidad de Lima, mediante el Certificado de Zonificación y Vías N.° 1430-2018-MML-GDU-SPHU, del 10 de setiembre de 2018, y el Certificado de Zonificación y Vías N.° 1368-2019-MML-GDU-SPHU, de fecha 02 de setiembre de 2019, determinó que los terrenos de la SBN entregados a la empresa, tienen zonificación ZHR, es decir Zona de Habilitación Recreacional con fines Residenciales y/o Recreacionales, conforme a la Ordenanza N.° 1086-MM.

De otro lado, Trotan S.A.C descartó la versión del alcalde Jamis sobre daños ocasionados en la zona con el uso de dinamita sin autorización y aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene competencia en materia ambiental y en áreas no públicas.

"Es preciso mencionar que ninguna autoridad competente en materia ambiental ha determinado el supuesto daño ecológico irreversible. La UDEX ha encontrado mechas combustionadas a fines de junio de 2020, con un mes de antigüedad aproximadamente, lo cual a todas luces resulta ilógico, ya que en dichas fechas estábamos en plena cuarentena y nuestra empresa no ha realizado trabajo alguno desde el año 2018, cuando la gestión anterior de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, nos otorgó una autorización para realizar movimiento de tierras por 45 días", aclaró.

