Ximena Arronez, una joven de 27 años, se encontraba el pasado viernes caminando por el frontis del Mall del Sur en San Juan de Miraflores, cuando de pronto fue asaltada por unos delincuentes que le arrebataron su celular. Una hora fue suficiente para que los ladrones desbloquearan su equipo y le sustrajeran cerca de 50 mil soles de sus cuentas bancarias.

En declaraciones a RPP Noticias, Ximena contó que los sujetos la amenazaron con un cuchillo para arrebatarle su celular cuando mandaba un audio por WhatsApp. De inmediato bloqueó su equipo y fue a poner la denuncia en la comisaría donde descubrió que no solo había sufrido el robo de su celular sino también había sido victima de un asalto cibernético. Sus cuentas bancarias estaban en cero.

“El policía me pidió la cuenta de Gmail para rastrear donde estaba el teléfono. Habían cambiado la clave de mi celular lo cual me parece grave y sospechoso. Se me ocurre llamar a Scotiabank y la persona del teléfono me indica que habían reventado la tarjeta de crédito y habían consumido como 23 mil soles y otros 3 mil soles de mi cuenta de ahorro”, contó.

La Policía de la Depincri de San Juan de Miraflores logró ubicar y detener a los delincuentes identificados como Jhorman Mauricio Mogollón (25), Ana Luisa Tinoco Cuya (21) y Marco Valdivia Vázquez. El presunto hacker Jahir Alfonso Loayza Arango aún se encuentra inubicable.

Ximena destacó el trabajo policial al lograr detener a los asaltantes; sin embargo, cuestionó la labor de las fiscales a cargo del caso, quienes liberaron a los implicados pese a las evidencias que presentó la agraviada.

“Una de las fiscales que estuvo a cargo fue la señora Nélida Munaico Garamendi, quien indicó que no sabía como tipificar el delito y que no había pruebas suficientes. Hay videos de seguridad donde se me ve corriendo y está la transferencia que se le hace a esta mujer que confesó el delito”, señaló. “Es increíble que la Policía haya hecho su trabajo, los haya atrapado y simplemente estas personas estén en libertad sobre todo Jhorman Mauricio Mogollón, quien tiene antecedentes por el mismo delito, robo agravado”, agregó.

La agraviada precisó que el dinero que tenía ahorrado en sus cuentas bancarias estaba destinado para pagar la operación de su abuela, quien se encuentra hospitalizada. Las entidades bancarias se han comunicado con ella para brindarle información sobre los pasos a seguir tras el robo cibernético de sus cuentas bancarias.

