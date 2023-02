Pastor evangélico fue asesinado en San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP Noticias

El pastor de una iglesia evangélica fue asesinado con un disparo en la cabeza cuando cenaba junto a dos mujeres de su agrupación religiosa en un local de venta de caldo de gallina, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Los hechos se registraron este domingo al promediar las 11 de la noche en el paradero 7 de la avenida Huáscar. El pastor evangélico, que acababa de regresar de Huaraz, fue identificado como Cayetano Pariona Vargas, de 52 años.

Según contaron los testigos, dos hombres ingresaron al restaurante. Las acompañantes del pastor pensaban que se trataba de un asalto pues al principio quisieron robarles sus pertenencias.

“A ellas no le hicieron nada, solo le dijeron: dame todo. Ellas alzaron su biblia y luego se fueron a nuestra mesa y nos apuntaron con armas. Yo me asusté, boté mis cosas hacia la mesa y a mi pastor le empezaron a jalonear el bolsillo, mi pastor no quería”, dijo una de las testigos que también resultó con una herida de bala en la cadera.

Cayetano Pariona fue trasladado al hospital San Juan de Lurigancho donde se confirmó su muerte. Pese a que los delincuentes se llevaron un bolso y una billetera, personas cercanas a la víctima dudan que el robo haya sido el móvil de este crimen.

Además de ser líder de una iglesia evangélica, el pastor era director de un centro educativo ubicado en San Juan de Lurigancho. También tenía a cargo un proyecto de pistas y veredas en el distrito, actividad por la que hace tres años recibió amenazas de muerte de parte de agrupaciones de construcción civil, quienes le exigían el pago de cupos.

