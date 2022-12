Los pacientes acuden en su mayoría para sacar citas en las especialidades de medicina interna, reumatología, gastroenterología, entre otros. | Fuente: RPP Noticias

Al menos 60 personas entre adultos y adultos mayores realizan largas colas desde las cuatro de la mañana para ser atendidos en las ventanillas de admisión del hospital de Canto Grande en San Juan de Lurigancho.

Los pacientes acuden en su mayoría para sacar citas en las especialidades de medicina interna, reumatología, gastroenterología, entre otros. Pese al esfuerzo que significa para ellos estar de pie desde tempranas horas, muchos no logran obtener sus citas.

Este es el caso de Luisa Quispe, una mujer de avanzada edad que sufre de presión alta. Ella llegó a las cuatro de la mañana para hacer su cola y acceder a una cita para medicina interna.

“He esperado como tres meses para pedir una cita y he estado en la cola como tres horas. Me han dicho que ahorita no hay, que espere la programación que puede ser en una semana. No me han dado cita”, cuenta Luisa.

Al problema de las citas se suma la falta de medicinas aseguran los pacientes. “Me mandan la orden para pedir en farmacia y no hay medicina. El medicamento lo necesito para la presión y lo debo tomar todos los días, mañana y tarde. Con hierbas estoy combatiendo la presión”, agrega.

