Madres denuncian tocamientos indebidos de trabajador de colegio a niños. | Fuente: RPP

Madres de alumnos del colegio inicial 'Las Azucenas', ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, denunciaron este martes que un trabajador de limpieza del plantel tocó indebidamente a una estudiante de cinco años.

La madre de la menor, María Santillán, contó a RPP Noticias que sentó la denuncia el pasado 30 de mayo, pero la Fiscalía le dio una cita para que la menor pasé por la cámara Gessel -evaluación para determinar la agresión- recién el 17 de septiembre.

Ella señaló que esta situación pone en peligro a su hija, pues, explica, desde la agresión no ha regresado al centro educativo. "Estoy muy indignada, no sé qué voy a hacer. Desde la fecha mi hija está traumada; quiere venir con sus amigos, pero no puede porque volverá a ver al hombre", lamentó.

La madre precisó que la agresión ocurrió en uno de los baños cerca del aula donde estudiaba la niña, y que tanto la directora, Rosaluz Áviles, como los profesores de la institución protegen al presunto agresor.

Este no sería el único abuso cometido por el trabajador, identificado como Cirilo Mazgo Cárdenas. Otras madres denuncian que se han registrado más casos desde el año pasado, lo que habría obligado a algunos padres a retirar a sus hijos del colegio por temor a que ocurran otras agresiones.

RPP Noticias llegó hasta el centro educativo, ubicado en el jirón Pasco para conocer la versión de las autoridades y cómo procederán en este caso, pero no respondieron a los llamados.

El trabajador fue identificado como Cirilo Mazgo Cárdenas. | Fuente: Reniec

