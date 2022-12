Repartidor de Rappi fue atacado a disparos | Fuente: RPP Noticias

Un joven dedicado al servicio delivery, de la aplicación Rappi, denunció que fue víctima de intento de homicidio por parte de un cliente, cuando entregaba un pedido en el distrito de San Isidro.

El repartidor Oswaldo Giran, de nacionalidad venezolana, contó a RPP Noticias que al llegar a la puerta del domicilio de Roberto Valdivia Osorio, este lo recibió con un arma de fuego en la mano y lo obligó a ingresar al domicilio para dejar el producto.

“Él me dice que entre y le digo: ‘baje eso (el arma) porque yo vengo a dejarle el pedido nada más’, cuando me recibe el pedido, él propina un disparo y me dice: ‘tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo’. (Luego), me pone el arma en la cabeza y ejecutó dos disparos y gracias a Dios no percutaron”, narró.

Repartidor de Rappi fue atacado a disparos | Fuente: RPP Noticias

“Él (acomodó el arma) y en ese segundo aproveché y salí corriendo, y luego ejecutó otro disparo, que por suerte tampoco me dio”, añadió el denunciante.

Tras huir del inmueble, el joven -junto a otro repartidor del aplicativo que grabó parte de lo ocurrido- llamó a serenazgo. Asimismo, una vecina del atacante le aseguró que se escucharon disparos durante todo el día.

“Cuando la Dirincri entra (al domicilio ha encontrado) como 10 o 15 cartuchos de disparos”, comentó el repartidor.

La presunta víctima pidió garantías para su vida y cuestionó que la Policía no le haya realizado el dosaje etílico al agresor cuando lo detuvieron. De igual forma, pidió a la empresa encargada de la app Rappi que les garantice seguridad a los repartidores, pues debido a lo ocurrido le han bloqueado la cuenta y no puede continuar trabajando.

Giran indicó que está a la espera del abogado otorgado por la embajada de Venezuela, para continuar con los trámites pertinentes. Finalmente, el joven hizo un llamado a la paz.

“No todos somos buenos o malos. (...) Quiero llamar a la paz. Se trata de que nos unamos como hermanos. Son guerras de maleantes, no de inocentes”, aseveró.

Te sugerimos leer